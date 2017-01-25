 بالفيديو.. الشريان: بيان “التعليم” عن الطالبة نوف لا يهمني.. ومستعد لتعليم متحدث الوزارة طريقة كتابة البيانات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. الشريان: بيان “التعليم” عن الطالبة نوف لا يهمني.. ومستعد لتعليم متحدث الوزارة طريقة كتابة البيانات

بالفيديو.. الشريان: بيان “التعليم” عن الطالبة نوف لا يهمني.. ومستعد لتعليم متحدث الوزارة طريقة كتابة البيانات
المناطق_الرياض

علق الإعلامي داود الشريان، على البيان الذي أصدرته وزارة التعليم حول استضافته للطالبة نوف في إحدى حلقات برنامجه للاحتفال بها، وذلك رداً على عدم احتفال معلمتها بها مع زميلاتها.

وقال الشريان في بداية حلقة أمس (الثلاثاء) من برنامجه، إن بيان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إنشائي ولا يهمني، مشيراً إلى أن العصيمي يمتلك قدرة غير عادية على الإنشائية، موضحًا أنه “مستعد أن يعلمه كيفية كتابة البيانات دون مقابل”.

وأكد الشريان مقدم برنامج “الثامنة” على قناة “mbc”، أن الوزارة هي التي جعلت الطالبة نوف مادة إعلامية بالسماح بتصويرها داخل المدرسة، مضيفاً: “من غير المعقول أن يتجاهل الناس تلك الواقعة”، واختتم حديثه متسائلاً: “لماذا أصدر هذا البيان ولأي سبب؟”.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، كان قد أكد في بيانه رفض الوزارة التدخل بين الطالب والمعلم وبين الأسرة والمدرسة والتي قد تفضي إلى توتير العلاقة بين مكونات العمل التعليمي والتربوي، منتقداً السعي إلى قولبة الرأي العام تجاه موضوع تربوي وجعله مادة إعلامية.

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