 وفاة الشاب حمزة إسكندر أحد أشهر محاربي السرطان “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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وفاة الشاب حمزة إسكندر أحد أشهر محاربي السرطان “فيديو”

وفاة الشاب حمزة إسكندر أحد أشهر محاربي السرطان “فيديو”
المناطق_الرياض

توفي الشاب السعودي حمزة إسكندر، الذي اشتهر بعد إعلانه محاربة مرض السرطان الذي أصيب به منذ عدة سنوات؛ حيث تفاعل المغردون عبر “تويتر” مع خبر وفاته، ونعاه عدد كبير من المشاهير.

وكان حمزة قد وُلد بعيب خِلقي في القلب الذي كان مقلوباً للأسفل وخضع بسبب ذلك لعدة عمليات جراحية، ثم بدأت معاناته مع مرض السرطان وبدأ وزنه في النقصان، وشُخّص مرضه في أحد مستشفيات جدة بقرحة في المريء، لينوم لمدة أسبوعين دون طعام أو شراب.

وبعد 5 أشهر من التشخيص الخاطئ ذهب مع والديه لأمريكا ليكتشف هناك أنه مصاب بورم خبيث في المريء امتد إلى المعدة لكن لم ينتشر كثيراً، وتمكن حمزة من تخطي أحزانه ودشن حملة أسماها “أنا أحارب السرطان بابتسامتي”، ونشر عدداً من مقاطع الفيديو للتوعية ونشر التفاؤل بين مرضى السرطان إلى أن وافته المنية.

ودشن مغردون عبر “تويتر” هاشتاقاً بعنوان “وفاة حمزة إسكندر”، عبروا فيه عن حزنهم لوفاته، وتداولوا صورة ومقاطع الفيديو التي صورها لنفسه وهو يدعو للتفاؤل والتمسك بالأمل، والرضا بقضاء الله وقدره.

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