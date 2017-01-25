إنفوغرافيك.. أكثر وأقل 10 وظائف مسببة للتوتر

ومن هنا يبدو أن العديد من الناس يعبرون أحيانا وبكل بساطة عن “أمانيهم” بالانتقال لوظائف أقل سببا للتوتر، رغم أن الوظائف التي يقومون بها، بالنسبة لآخرين، قد تكون أمنيه للحصول على هذه الوظائف باعتبارها بالنسبة لهم (الآخرين) أقل سببا للتوتر من وظائفهم أيضا.

وليس غريبا أن يكون العمل في المجال الإعلامي من بين الوظائف العشر الأكثر إثارة للتوتر والقلق، في حين كانت الوظائف في المجال الفني والعمل الطبي بين الوظائف الأقل إثارة للقلق والتوتر.

الأكثر توترا

على أي حال، في تقرير بشأن الوظائف الأكثر إثارة للتوتر نشره موقع “كرير كاست”، احتلت وظيفة الخدمة العسكرية المركز الأول كأكثر وظيفة سببا للتوتر، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويبدو أن الأمر يعود إلى فكرة أن حياة الجندي تكون على المحك بصورة يومية.

ثاني أكثر الوظائف إثارة للتوتر والضغوط، بحسب التقرير، وظيفة الإطفائي.

في المركز الثالث جاءت وظيفة قد يعتقد كثيرون أنها “حلوة” و”رائعة” لما تشتمل عليه من سفر وزيارة دول كثيرة، وهي وظيفة الطيار، التي تبدو من بين أكثر الوظائف المسببة للتوتر والضغط.

وحلت وظيفة الشرطي في المركز الرابع من حيث الوظائف المسببة للقلق والتوتر.

وقال مدير المحتوى على الموقع كايل كينسينغ إن هناك العديد من العوامل تدخل في تقييم ضغوط وتوتر العمل، خصوصا فيما يتعلق بعمل الجندي أو الإطفائي أو الشرطي.