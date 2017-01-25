اعتماد 14 ضابطا لترشيح وإيفاد المعلمين والمشرفين للعمل بالخارج

قالت صحيفة محلية أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتمد 14 ضابطا لترشيح وإيفاد المعلمين والمشرفين التربويين للعمل بالخارج لـ1439/1438.

ووجه العيسى الإدارات التعليمية بالعمل بموجب هذه الضوابط ورفع ترشيحات منسوبيها في موعد أقصاه الخميس 26-5-1438 بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي وفقا لـ»مكة».

من جهته أوضح نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان أن إيفاد المعلم والمشرف التربوي للعمل في الخارج يأتي في إطار التعاون وسد بعض الاحتياجات في الدول الموفد لها، ولا سيما أنه يكون غالبا لدول عربية أو للملحقيات الثقافية في الدول التي بها مدارس أجنبية سعودية تتبع وزارة التعليم، وإن كان الإيفاد لا يخلو من فائدة واكتساب للخبرة واطلاع على تجارب تعليمية أخرى.

1 أن يكون المرشح من المتميزين، ولا يقل تقدير أدائه الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة

2 أن يحمل المرشح مؤهلا علميا لا يقل عن البكالوريوس في مادة التخصص

3 لا يقل العمر عن 30 ولا يزيد عن 50، أما المدير والوكيل والمشرف فلا يقل عن 35 ولا يزيد على 55

4 ألا تقل خدمة المرشح عن 6 سنوات دراسية بالتعليم، والمشرف التربوي عن 10سنوات دون سنة التقدم للإيفاد

5 أن يكون متزوجا

6 أن يكون حسن السيرة والسلوك

7 أن يكون لائقا صحيا

8 ألا يكون طرفا في قضية أو ثبتت إدانته فيها

9 أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة، بينما يجتاز المشرف المقابلة التي تجرى بإدارات التعليم

10 ألا يكون المرشح سبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم

11 ألا يكون المرشح قد اعتذر عن الإيفاد في العامين السابقين بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل

12 ألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال المدة النظامية للإيفاد خلال السنوات الثلاث السابقة

13 ألا يكون المرشح- أثناء العام الدراسي الحالي 1437-1438 ـ معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية، أو ملتحقا بدورة تدريبية مدتها فصل دراسي أو أكثر

14 اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة المختصة بالإيفاد في الوزارة، وحصوله على الحد الأدنى من درجة المقابلة، وهي 70%.