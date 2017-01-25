 “الإسكان” تطرح 9049 شقة كدفعة أولى من مشاريع الوزارة 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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“الإسكان” تطرح 9049 شقة كدفعة أولى من مشاريع الوزارة 2017

“الإسكان” تطرح 9049 شقة كدفعة أولى من مشاريع الوزارة 2017
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة «وافي» للراغبين الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعدّدة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان في المناطق التالية: (الخرج / الأحساء / خميس مشيط / تبوك) بعدد 9049 شقة.

وتابعت: وذلك للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.

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