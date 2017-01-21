 تنديد أممي أوروبي بالاستيطان الإسرائيلي وترامب يلتزم الصمت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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تنديد أممي أوروبي بالاستيطان الإسرائيلي وترامب يلتزم الصمت

تنديد أممي أوروبي بالاستيطان الإسرائيلي وترامب يلتزم الصمت
المناطق_وكالات

دانت الأمم المتحدة الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني المبادرات الإسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنها “أعمال أحادية” وعقبة لحل الدولتين وتحقيق السلام.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “يرى الأمين العام (انطونيو غوتيريس) أن لا بديل لحل الدولتين”.

وأضاف “في هذا الصدد أي قرار أحادي قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الأمين العام بشدة”. وأكد المتحدث أن موقف الأمم المتحدة من بناء مساكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية “لم يتغير”.

وقال “نعتبر ذلك ضمن فئة الأعمال الأحادية”. وتابع “على الجانبين أن يجريا مفاوضات بنوايا حسنة لتحقيق هدف الدولتين إسرائيل وفلسطين، دولتان لشعبين”.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان غير شرعي ويلحق ضررا بعملية السلام. وقد أكد على ذلك القرار الأخير للأمم المتحدة والتي لم تعرقل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تبنيه للمرة الأولى منذ العام 1979.

إلى ذلك قال الاتحاد الأوروبي، إن خطة إسرائيل لبناء المزيد من المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوض بشكل خطير احتمالات السلام مع الفلسطينيين.

وذكرت إدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان لها يوم الثلاثاء، أن خطط إسرائيل تتحدى اعتراضات دولية، قائلة إنها “تقوض على نحو خطيرالاحتمالات لحل عملي يقوم على دولتين.”

وقالت الإدارة “مما يؤسف له أن إسرائيل تمضي قدما في هذه السياسة على الرغم من القلق الدولي الجدي المستمر والاعتراضات التأثيرات المتواصلة على جميع المستويات.”

وفي إطار ردود الأفعال على قرار الحكومة في إسرائيل بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، عقب الناطق بلسان البيت الأبيض قائلا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث هذا الموضوع خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل.

وأكد أن إسرائيل هي صديقة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة وأن إدارة ترامب ستعمل على أن تتم معاملتها باحترام في الشرق الأوسط.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الثلاثاء الماضي بناء 2500 مسكن استيطاني في الضفة الغربية في أهم إعلان من هذا النوع منذ سنوات.

وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه أعطت حكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر الأحد لبناء 566 مسكنا في أحياء استيطانية في القدس الشرقية.

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