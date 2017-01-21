أمانة الرياض تكشف حقيقة طبخ “الأغنام النافقة” في مطعم يمنيين

كشفت أمانة الرياض عن حقيقة مقطع لفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخص يسحب أغنامًا نافقة، وسط اتهامات بأنه ينقلها إلى أحد المطابخ بجوار معبر الجمال الواقع على طريق الرياض سدير القصيم.

وأكد البيان أنه لا صحة لما ذُكر من أن المطبخ يستخدم الأغنام النافقة، وأنه تم البحث والتحري عن المعلومات الواردة في الفيديو المتداول، ومنها رقم السيارة، بتعاون من إدارة مرور منطقة الرياض، وتم الوقوف على موقع المطبخ والتحقق من مقطع الفيديو؛ حيث كشفت التحقيقات أن المطبخ لديه حوش للأغنام قريب من مخرج الجمال على طريق الرياض سدير القصيم السريع وفقا لـ “الشرق” .

وذكرت أنه لكون الأغنام نافقة، تم ربطها وسحبها بالسيارة لرميها في ذلك الموقع، وجرى التأكد من أن المطبخ نظامي ويذبح الأغنام يوميًّا بالمسلخ النظامي التابع لأمانة منطقة الرياض.