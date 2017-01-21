 اشتر “منزلك المتحرك”.. واحصل على هليكوبتر مجانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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اشتر “منزلك المتحرك”.. واحصل على هليكوبتر مجانا

اشتر “منزلك المتحرك”.. واحصل على هليكوبتر مجانا
المناطق_الرياض

إذا كانت تراودك فكرة اقتناء منزل “متحرك” فقد ابتكرت شركة أميركية عربة فاخرة تضم كل الأشياء الضرورية التي قد تجعلك تعيش فيها دون اللجوء إلى أي مكان آخر.

 

السيارة الترفيهية المسماة “Furrion Elysium” طولها 13 مترا وعرضها مترين ونصف، وتبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار.

وتأتي هذه العربة مع طائرة هيلوكتبر ذات مقعدين، بالإضافة إلى أنها تضم في الداخل حوض استحمام ساخن ومطبخا يحتوي على فرن ميكروويف وغسالة صحون وثلاجة كبيرة.

كما تتوفر بالعربة شاشة تلفزيون من الحجم الكبير، والتي يمكن أن تصمد أمام الاهتزازات القوية وسوء الأحوال الجوية. وفي حال كان الجو جميلا في الخارج يمكنك أن تصعد إلى السطح حيث توجد منطقة خشبية، تستمتع فيها بالشمس، وبجانبك منطقة لهبوط مروحيتك.

والمروحية من نوع ” Robinson R22″، تضم مقعدين، ويمكنك استعمالها للقيام بجولة في المنطقة التي تتواجد بها أو لتجنب الاختناقات المرورية المزعجة.

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