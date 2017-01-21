أمانة نجران تغلق مستودع مخالف.. وتضبط 8 شاحنات لنقل المياه مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت أمانة منطقة نجران خلال جولة ميدانية مستودعاً لتخزين المياه مخالفاً للاشتراطات الصحية بالإضافة إلى ضبط عدد 8 شاحنات غير مجهزه بالمواصفات المطلوبة في نقل الم

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي ال قريع ان الفرق الرقابية ضبطت مستودع لوكيل احدى الشركات المتخصصة في انتاج المياه الصحية مخالف للاشتراطات الصحية ويمارس النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وأبان آل قريع انه تم ضبط عدد 8 شاحنات غير مجهزه بالمواصفات المطلوبة الخاصة بالنقل والتخزين وذلك اثناء توقفها امام المستودع تحت أشعة الشمس محملة بكميات كبيره من المياه اتضح للمختصين انه تم نقلها من منطقة الرياض حيث تم حجز كامل الكميه واخذ عينات منها لفحصها والتأكد من سلامتها كما جرى اغلاق المستودع والزام صاحبه بتوفير جميع الاشتراطات الصحية في المنشاة وتوفير وسائل نقل مجهزه ومخصصه لنقل المياه .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة لتقديم أفضل الخدمات .

داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940 .