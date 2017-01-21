وقفة وفاء بالإشراف التربوي بتعليم نجران

في يوم الوفاء كرمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم نجران المشرفات التربويات اللاتي تم نقلهن من الإشراف التربوي للإدارات النسائية والمدارس ، وذلك في الحفل الذي شاركت به مشرفات الإشراف التربوي بحضور مساعدة الشؤون التعليمية ( بنات ) سراء بنت سعيد الشهراني ، واستهل الحفل بكلمة مساعدة الإشراف التربوي شايعة الوادعي أشارت فيها إلى دور المشرفات التربويات خلال فترة الاختبارات ودعمهن للميدان ولقائدات المدارس بإشراف من مساعدة الشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي ، بعدها رحبت مديرة الإشراف التربوي سعدى العمري بالحاضرات ووضحت بأن اليوم هو وقفة وفاء وتكريم لمن قدمن الكثير خلال عملهن بالإشراف وشكرت لهن جهودهن داعية لهن بالتوفيق والسداد ، كما شكرت فريق العمل على إقامة هذا اللقاء والمشرفات التربويات على جهودهن خلال الفصل الدراسي الأول ، بعدها قدمت فقرة ( فلتقربي المسافات ولتعرفي بنفسك ) حيث قدمت مساعدة الشؤون التعليمية ومديرة الإشراف التربوي ومديرة التوعية الإسلامية وردة النملان ورضية الشريف نبذة مختصرة لسيرهن الذاتية تحدثن خلالها عن مسيرتهن الحياتية والدراسية والعملية ، بعدها قدمت فقرة (علمتني الحياة ) قدمت من خلالها مديرة إدارة الاختبارات والقبول نورة الشهري ومشرفة المتابعة نجاح الاحمري نبذة عن نقاط التحول في حياتهن الدراسية والعملية واختتم اللقاء بشكر المشرفات التربويات على جهودهن خلال فترة الاختبارات وجهود منسوبات المدارس من قبل مساعدة الشؤون التعليمية بعدها كرمت المشرفات اللاتي انتقلن من الاشراف التربوي وهن :وردة عون ال نملان ، نورة حسن الشهري ، نجاح سعيد الاحمري ، شفيقة عبدالله المصعبي ، منى عبد الوهاب القحطاني ، جميلة يحيى الزهراني ، اللاتي شكرن للإشراف هذه اللفتة الجميلة والعرفان بالجميل .