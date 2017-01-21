مجلات عالمية تنشر بحوث لطالبات الرياضيات في جامعة نجران

حقق برنامج الماجستير في قسم الرياضيات-كلية العلوم والآداب-جامعة نجران قفزة نوعية خلال العام 2016م حيث نشر ثلاثة أبحاث في مجلات عالمية محكمة ومصنفة ضمن مجلات ال ISI ذات معامل التأثير العالي.

حيث نشرت مجلة (Numerical Algorithm) بحثاً للطالبة حنان آل عباس بعنوان “تقديرات خطأ القطع لمتسلسلة هرميت المعممة” حيث أستنتجت صيغ متعددة لتقدير خطأ القطع وأصبحت كثير من النتائج المعروفة في هذا المجال حالات خاصة من الصيغ التي أستنتجتها.

كما قبلت مجلة (Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities) للنشر بحثاً للطالبة عائشة آل هيازع بعنوان “متسلسلة العينة الثائية وتقديرات خطأ القطع” حيث اشتقت الباحثة متسلسلة العينة ثنائية البعد وأثبتت تقاربها المنتظم وأوجدت صيغ متعددة لخطأ القطع وأستطاعت من خلاله تقريب المشتقات الجزئية لأي دالة في فضاء برنشتين بمعرفة عينات فقط من الدالة.

وحظي بحث ثالث للطالبة إيمان الشريف بعنوان “الحل الأمثل لمعادلة الغاز الديناميكية التفاضلية الكسرية بإستخدام طريقة q- الهوموتوبيالتحليلية” بالقبول للنشر في مجلة (The European Physical Journal Plus) حيث تم تقديم طريقة الهوموتوبي المعدلة لحل معادلة الغاز التفاضلية الكسرية غير الخطية والتي كان لها الأثر الكبير في تسريع التقارب.

وأوضح وكيل الجامعة رئيس قسم الرياضيات الدكتور محمد بن علي فايع بأن ما تحقق من نشر لأبحاث طالبات القسم في مجلات عالمية يثبت الكفاءات والقدارات التي تتمتع بها جامعة نجران سواء من ناحية تصميم برامج أكاديمية متميزة ، أو وجود أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة العالية ، وتهيئة بيئة تعليمية ناجحة ساعدت على تميز المخرجات ، بالإضافة إلى طلاب وطالبات مميزون ويبشرون بمستقبل زاهر للوطن.

وأكد الدكتور فايع بأن قسم الرياضيات قام بتخريج ما يقرب من 15 طالبة في برنامج الماجستير خلال الثلاث السنوات الماضية، وحظي القسم بنشر العديد من الأبحاث في مجلات عالمية سواء لأعضاء أو عضوات هيئة التدريس ، أو لطالبات برنامج الماجستير .