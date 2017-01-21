“أهالي الحضن” يُبادرون بترميم بيوتهم التراثية

بادر عدد من أهالي قرية ” الحضن ” في منطقة نجران بترميم مبانيهم التراثية، وذلك حرصاً منهم على الحفاظ على مباني التراث العمراني، وتجاوباً مع مناشدات الجهات ذات العلاقة.

وقد أعرب عددا من الأهالي عن اعتزازهم بإعادة ترميم منازل الآباء والأجداد بقرية ” الحضن ” التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من 100 عام حفاظا على التراث العمراني للمنطقة لتطلع عليه الأجيال القادمة لتعرف على هذا الأرث التاريخي الأصيل ، وحث عدد من اهالي قرية الحضن من لديه مباني تراثية ” دروب ” المبادرة بترميمها وتأهيلها وذلك للحفاظ على أصالة التراث الوطني

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن عمليات الترميم التي بادر بها مُلاك بيوت التراث العمراني في المنطقة من المواطنين، التي شملت عدداً من القصور والبيوت الطينية وسط الأحياء والقرى التراثية المنتشرة في المنطقة ومحافظاتها، حيث يقوم أصحاب تلك القصور والبيوت الطينية بعمليات ترميم وتجديد وتهيئة لعدد من القصور والبيوت الطينية، وذلك يأتي حرصاً منهم على الحفاظ على تراث بلادهم الغالية، معتبرين أنفسهم شركاء في الحفاظ على التراث العمراني، وتماشياً مع رؤية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني للمملكة، وتشجيع مُلاك القصور التراثية والبيوت الطينية التراثية للقيام بمبادرات لترميم تلك القصور والبيوت في القرى التراثية المنتشرة على ضفاف وادي نجران وفي بعض قرى ومحافظات المنطقة.

وقدَّم آل مريح شكره وتقديره لمُلاك القصور والبيوت التراثية بمنطقة نجران على هذه المبادرات الوطنية المُقدرة من الجميع، التي ترمي للحفاظ على التراث العمراني للمنطقة متمنياً أن تكون هذه المبادرة دافعاً للآخرين ممَّن لديهم قصور وبيوت طينية للبدء في ترميمها أسوة بمن سبقهم من المواطنين في المنطقة حفاظاً على هذا التراث الوطني العريق