رئيس وأعضاء غرفة نجران يزورون محافظة شرورة ويلتقون بعدد من رجال الاعمال

قام رئيس مجلس إدارة غرفة نجران سعادة الاستاذ محيميد بن صالح آل شرمة وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام الغرفة بزيارة خاصة لمحافظة شرورة يوم أمس رغبة في لقاء رجال الاعمال بالمحافظة والوقوف معهم في سبيل تفعيل دور الحركة التجارية والاستثمارية بشكل أكبر من خلال رفع مستوى الخدمة في القطاع الخاص بكافة مجالاته .

حيث اجتمع رئيس وأعضاء مجلس غرفة نجران بمقر الغرفة بمحافظة شرورة بعدد من رجال الاعمال وتم مناقشة العديد من المواضيع وأهمها التحديات والصعوبات التي تواجه رجال الاعمال في القطاع الخاص وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل أعمالهم التجارية ، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين من خارج المنطقة والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها ، وتسهيل الاجراءات المتبعة في إنهاء المعاملات رغبة في الوصول وتحقيق الاهداف السامية المرسومة والتي رسمتها حكومتنا الرشيدة من خلال الرؤية الاستراتيجية للملكة 2030 . .

وبعد نهاية الاجتماع قام أعضاء رئيس وأعضاء المجلس وأمين عام الغرفة بجولة خاصة على منفذ الوديعة الحدودي والرابط بين المملكة العربية السعودية واليمن الشقيق رغبة في تفعيل وتنشيط الدور التجاري البري حيث التقوا خلال الزيارة بمدير عام جمرك منفذ الوديعة وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المطالب والنقاط التي تواجة رجال الاعمال العاملين في قطاع النقل البري وكان من أبرز ما تم مناقشته تسهيل حركة البضائع القابلة للتلف مثل الاسماك وغيرها في اعطائها الاولوية في المعاينة والفسح والدخول .

كما تم زيارة محافظ محافظة شرورة سعادة الاستاذ ابراهيم بن عاطف الشهري في مكتبه بالمحافظة وتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين في محافظة شرورة حيث أكد الجميع خلال الزيارة أن حكومتنا الرشيدة حفظها الله تسعى إلى دعم الحركة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها دون استثناء مشيدين بالدور الذي يوم به صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله والذي يتابع عن قرب ويدعم النمو الاقتصادي وخاصة من خلال فتح مجالات اوسع للاستثمار بالمنطقة ومحافظاتها حيث يوجه سموه دائماً الى أن منطقة نجران يجب أن تكون دائماً في الصدارة من خلال تميزها بمشاريعها ومرافقها وخدماتها التي تقدمها لرجال الاعمال والمستثمرين . .

بعدها تم زيارة نادي شرورة الرياضي رغبة في تكثيف وتفعيل دور الغرفة التجارية تجاه شباب المحافظة ودعمهم في المجال الرياضي وقد اطلع رئيس واعضاء مجلس غرفة نجران على البنية التحتية في النادي وبعدها تم عرض انجازات واحصائية النادي خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة فيما تم عرض خطة مستقبلية خاصة بنادي شرورة لاستكمال البنية التحتية حيث قام رئيس مجلس ادارة غرفة نجران بدعم النادي بمبلغ مالي مثنيناً على دورة الرياضي والثقافي في خدمة المجتمع وإبراز المواهب المتميزة من شباب الوطن الموهوبين في عدد من المجالات الرياضية. .

وفي ختام الزيارة قام رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة نجران بزيارة خاصة لمستشفي شرورة العام لزيارة المرضى وتقديم عدد من الهدايا لهم وذلك من باب التكافل الاجتماعي وتأكيداً على ان أبناء الوطن جميعاً هم صفاً واحداً ومجتمع واحد في التعاون والتآخي دون إستثناء .

وقد اوضح رئيس مجلس ادارة غرفة نجران محيميد بن صالح ال شرمة بان هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات سيدي صاحب السمو الامير جلوي بن عبد العزيز امير منطقة نجران وحرصه الدائم على دعم رجال الاعمال والمستثمرين لما لها من اثر ايجابي اقتصادي لصالح المنطقة بشكل عام ومحافظة شرورة بشكل خاص مؤكداً على الدور الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة حفظها الله في دعم العجلة التنمية الاقتصادية وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حفظه الله والذي يوصي على تلمس حاجات رجال الاعمال والتعاون معهم والعمل على الشراكة الدائمة بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول الى تنمية مستدامة واقتصاد قوي ودفع عجلة التنمية بمنطقة نجران ومحافظاتها . .

كما اضاف ال شرمة بان الخطة المستقبلية والرؤية الاستراتيجية 2030 التي وضعتها حكومتنا الرشيدة تعتمد كلياً على تفعيل دور رجال اعمال وتنشيط الدور الاستثماري والتجاري في المملكة ، ومحافظة شرورة ولله الحمد توجد بها ثروة استثمارية تجارية كبيرة وسيتم العمل عليها ان شاء الله الفترة القادمة لما فيه خدمة الوطن والمواطن .