 إتلاف أكثر من 3000 كيلو غرام من العسل في مستودع مخالف بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إتلاف أكثر من 3000 كيلو غرام من العسل في مستودع مخالف بمكة المكرمة رئيس وأعضاء غرفة نجران يزورون محافظة شرورة ويلتقون بعدد من رجال الاعمال “أهالي الحضن” يُبادرون بترميم بيوتهم التراثية مجلات عالمية تنشر بحوث لطالبات الرياضيات في جامعة نجران وقفة وفاء بالإشراف التربوي بتعليم نجران أمانة نجران تغلق مستودع مخالف.. وتضبط 8 شاحنات لنقل المياه مخالفة للاشتراطات الصحية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية وتخريج الدفعة 91 هزة أرضية قوتها 3.2 ريختر على بُعد 150 كم من الليث اشتر “منزلك المتحرك”.. واحصل على هليكوبتر مجانا ترقية الغامدي إلى عقيد بشرطة جدة الأرصاد: سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة 20 مليون دولار.. تحت فراش في بوسطن

إتلاف أكثر من 3000 كيلو غرام من العسل في مستودع مخالف بمكة المكرمة

إتلاف أكثر من 3000 كيلو غرام من العسل في مستودع مخالف بمكة المكرمة
المناطق - واس

تمكن مراقبي بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة من ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية المخزنة بطرق عشوائية وتم إغلاقه ومصادرة محتوياته.
وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بن أحمد بصفر, أنه من خلال الحملات الأسبوعية في نطاق بلدية المعابدة, تم الاشتباه في أحد المواقع, وبالدخول للموقع, اتضح بأنه مستودع عشوائي لتخزين العسل وهو غير مرخص ويفتقر لأدني الاشتراطات الصحية ولا تتوفر به شروط التخزين .
وأفاد رئيس البلدية, أنه تم ضبط بالمستودع كميات كبيرة تفوق “3000 ” كيلو غرام من العسل مختلف الأنواع منها غذاء ملكات النحل وعسل أبيض وجميعها منتهية الصلاحية, وتم تعبئتها بطريقة غير صحية, ووضع ملصقات عليها لتوزيعها على الأسواق المحلية.
وأكد المهندس بصفر, أنه تم مصادرة جميع الكميات الموجودة ومخاطبة مندوبي وزاره التجارة والإدارة العامة للمتابعة بالأمانة, لعمل المحاضر اللازمة وإتلاف جميع الكميات والتحفظ على الموقع، ومخاطبة جميع البلديات الفرعية لسحب جميع الكميات الموجودة بالسوق .
يشار إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.

C3AQ5BZXAAA_wQd

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>