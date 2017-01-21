الثبيتي يحصل على الماجستير بامتياز

حصل الزميل فايز بن سعد الثبيتي مدير العلاقات العامة بأمانة الطائف على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف بتقدير (ممتاز).

ورفع الثبيتي شكره لمعالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمه لبرامج تنمية الكوادر البشرية في الأمانات والبلديات، كما نوه بدعم ومؤازرة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج لإكمال الدراسات العليا.

وأكد أن حصوله على هذه الدرجة سيكون حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والعطاء، والارتقاء بالأداء للأفضل بإذن الله