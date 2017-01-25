 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة طيبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة طيبة

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة طيبة
المناطق - الرياض

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة طيبة عن البدء في استقبال طلبات الترشيح المبدئي للالتحاق في وظائف “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”، وذلك لحمَلة درجة الدكتوراة والماجستير.

ويأتي التقديم في التخصّص الإكلينيكي، وفي التخصصات التالية:
1- الاستعاضة السنية الثابتة – (للنساء).
2- الاستعاضة السنية المتحركة – (للرجال).
3- العلاج التحفظي – (للرجال).
4- علاج جذور الأسنان – (للنساء).

وأوضحت الكلية أنه على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: apply@taibahudental.com، مع العلم أنه قد يتطلّب الترشيح تعبئة نموذج التوظيف على موقع الجامعة.

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