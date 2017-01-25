 35 قتيلا وجريحا بهجوم انتحاري في مقديشو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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35 قتيلا وجريحا بهجوم انتحاري في مقديشو

35 قتيلا وجريحا بهجوم انتحاري في مقديشو
المناطق - الرياض

قتل 15 شخصاً على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين، في هجوم نفذه انتحاريان، واستهدف فندقاً بشارع مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الأربعاء.

وحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري سيارة مفخخة على مدخل الفندق، تلاه اقتحام الانتحاريين الفندق لتبدأ اشتباكات عنيفة مع عناصر الأمن.

وبعد فترة قصيرة من الانفجار الأول، انفجرت سيارة أخرى كانت متوقفة في المكان، ليسقط من كان عندها بين قتيل وجريح. وتبنت حركة الشباب الهجوم، وذكرت أنها استهدفت مسؤولين حكوميين ورجال أمن.

وقال ضابط بالشرطة الصومالية إن مسلحين اقتحموا، الأربعاء، فندقا في العاصمة الصومالية بعد تفجير انتحاري سيارة ملغومة أمام أبوابه.

وأضاف الكابتن محمد حسين أن عشرات الأشخاص، من بينهم نواب، يعتقد أنهم كانوا يقيمون في الفندق وقت وقوع الهجوم صباح اليوم، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”. وأشار إلى أن إطلاق نار كثيف لا يزال يسمع داخل الفندق.

وقالت رويترز نقلا عن الشرطة إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم، بينما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” جرح عدد من الصحفيين.

ورغم طرد الحركة من معظم معاقلها الرئيسية، فإنها تواصل تنفيذ هجمات على غرار حرب العصابات في أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.

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