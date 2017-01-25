 “رفاق” تكفكف دموع الأيتام بفعاليات اليوم العربي لليتيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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“رفاق” تكفكف دموع الأيتام بفعاليات اليوم العربي لليتيم

“رفاق” تكفكف دموع الأيتام بفعاليات اليوم العربي لليتيم
المناطق - حائل

تنطلق في منطقة حائل فعاليات اليوم العربي لليتيم 2017، تحت شعار (فرحتهم ثمار عطائكم)، بتنظيم من جمعية رفاق الخيرية لرعاية الأيتام بحائل يومي الجمعة والسبت 29-30 ربيع الآخر 1438هـ، بعد صلاة المغرب في جراند مول حائل.
وتبدأ الفعاليات التي يديرها الأستاذ ثامر الخمشي، بفعالية الرسم على الوجه للأطفال خلال يومي الفعالية، وبعد صلاة العشاء في اليوم الأول تنطلق فعالية المسرح باستضافة محمد الفهيد، وفي اليوم الثاني تنطلق فعالية مسابقة منشدنا الصغير باستضافة عبدالرحمن المالكي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية رفاق لرعاية الأيتام بمنطقة حائل عيسى بن فريح التميمي، إن احتفائنا بفعالية يوم اليتيم العربي بالمنطقة يأتي تحقيقًا لدورنا التخصصي في تنمية الفكر والسلوك وتطوير قدرات الأيتام وأسرهم المعرفية والعلمية والمهارية، إضافةً إلى ما نقدمه للأيتام وأسرهم من إعانات مادية، وأضاف أن هذه الفعالية ستكون لنا نافذة نُظهر من خلالها أعمالنا التي نقدمها طوال العام من منجزات وأهداف حُققت بفضل الله ثم بفضل فريق العمل المتجانس.

وأفاد التميمي بأن جمعية رفاق ترعى نحو 2800 يتيم يمثلون 1095 أسرة من خلال 3 فروع في محافظات بقعاء والشنان وموقق، إضافة إلى المركز الرئيسي بمدينة حائل.

وتقدم جمعية رفاق الخيرية لرعاية الأيتام جوائز قيّمة للحضور خلال الفعاليات، وكما بدأت مسابقة رفاق ضمن فعالية فرحتهم ثمار عطائكم والتي انطلقت عبر حساب الجمعية بموقع “تويتر” (@aytamhail)، وبرعاية الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبيكم” كراعي رسمي، وشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري كراعي الاستضافة، والضبيان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية كراعي مشارك.

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