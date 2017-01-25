لقي ١٠ أشخاص مصرعهم يوم أمس الإثنين، وفقد قرابة ٣٠ إثر انقلاب قارب يحمل ٤٠ شخصاً من إندونيسيا قبالة السواحل الماليزية .
وقالت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية في بيان لها أنها قامت بإنتشال جثث ٦ نساء و٣ رجال وأنقذت شخصين آخرين بعد الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم .
وأشارت الوكالة إلى أن مصير ٣٠ شخصاً ممن كانوا فى القارب مازال مجهولاً، وذكرت الوكالة أنها تعتقد أن الحادث وقع بسبب تكدس القارب وسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج .
وتشهد الممرات المائية بين ماليزيا وإندونيسيا من حين لآخر عدداً من حوادث القوارب المكتظة بالعمال الإندونيسيين الذين يسعون للعمل فى المصانع والمزارع فى ماليزيا.
مصرع 10 أشخاص على الأقل في حادث غرق قبالة السواحل الماليزية
لقي ١٠ أشخاص مصرعهم يوم أمس الإثنين، وفقد قرابة ٣٠ إثر انقلاب قارب يحمل ٤٠ شخصاً من إندونيسيا قبالة السواحل الماليزية .
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