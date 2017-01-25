 مصرع 10 أشخاص على الأقل في حادث غرق قبالة السواحل الماليزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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مصرع 10 أشخاص على الأقل في حادث غرق قبالة السواحل الماليزية

مصرع 10 أشخاص على الأقل في حادث غرق قبالة السواحل الماليزية
المناطق ـ كوالالمبور

لقي ١٠ أشخاص مصرعهم يوم أمس الإثنين، وفقد قرابة ٣٠ إثر انقلاب قارب يحمل ٤٠ شخصاً من إندونيسيا قبالة السواحل الماليزية .
وقالت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية في بيان لها أنها قامت بإنتشال جثث ٦ نساء و٣ رجال وأنقذت شخصين آخرين بعد الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم .
وأشارت الوكالة إلى أن مصير ٣٠ شخصاً ممن كانوا فى القارب مازال مجهولاً، وذكرت الوكالة أنها تعتقد أن الحادث وقع بسبب تكدس القارب وسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج .
وتشهد الممرات المائية بين ماليزيا وإندونيسيا من حين لآخر عدداً من حوادث القوارب المكتظة بالعمال الإندونيسيين الذين يسعون للعمل فى المصانع والمزارع فى ماليزيا.

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