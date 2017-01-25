هل يؤثر تعدد السيارات والأنشطة التجارية في “حساب المواطن”.. تعرف على التفاصيل

أوضح الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن في موقع “تويتر”، أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من أي نشاط تجاري.

كما بيَّن الحساب أن مكافآت الطلاب والطالبات لا تُحتسب ضمن الدخل، وأن امتلاك سيارات عدة لا يمنع من الاستفادة من الدعم.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم قبل أيام قليلة من انطلاق فترة التسجيل التي حُدِّدت في الأول من فبراير المقبل.

وحول طريقة حساب الرواتب في الدخل، أكّد البرنامج أن الراتب يُحتسب إجمالاً “الأساسي مع البدلات” وليس الراتب الأساسي فقط، مشيراً إلى أن الدعم لا يشمل المبتعث؛ لأنه خارج البلاد لمدة طويلة، وفي حال عودته سيتمكّن من التسجيل في البرنامج.

يذكر أن التسجيل في برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم بدل نقدي مباشر،على أن تبدأ عملية صرف الدعم قبل تغيير أسعار منتجات الطاقة والمياه.