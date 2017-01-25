إحباط محاولة تهريب أكثر من 50 ألف علبة “بيرة بالكحول”

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من علب “بيرة بالكحول” بلغت (50.400) خمسون ألف وأربعمائة علبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنّا بأنه وردت للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “مضرب حشرات كهربائي” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من عُلب البيرة بالكحول مُخبأة ضمن الإرسالية بحيث تم وضع هذه الممنوعات في منتصف الحمولة.

في حين تم وضع كراتين “مضرب الحشرات الكهربائي” في مقدمة الحمولة وآخرها، وذلك بقصد التمويه على المراقب الجمركي، فيما جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف أن هذا النجاح الذي حققه منسوبي الجمرك يُعد امتدادًا للنجاحات المتواصلة التي يحققها كافة منسوبي الجمارك عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وذلك في سبيل مكافحة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها.