تعليم الخرج يطلق الجمعة برامج “إجازتي سعادتي” بحزمة متنوعة

ينطلق ( بعد غد الجمعة ) مهرجان إجازتي سعادتي مشتملا على عدة فعاليات تستهدف جميع فئات المجتمع وتستمر لمدة خمسة أيام بالشراكة مع عدد من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه كشف مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار عن البرامج التي ستقام بالمهرجان لهذا العام حيث اشتمل على حزمة فعاليات متنوعة تهدف إلى تقديم برامج ترفيهية توعوية لكافة أفراد الأسرة, حيث تنطلق الفعاليات عصر الجمعه بعروض للطيران الشراعي وألعاب ترفيهية في مخيم المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ” طريق العين بالدلم “, وبعد صلاة المغرب تدشين معارض توعوية واستضافة نزلاء مستشفى النقاهة في مقر نادي الحي بثانوية الإمام البخاري بحي الخزامى بالسيح.

ويقام عصر السبت بمقر مخيم المشروع الوطني الكشفي بطريق العين فعاليات تعلم مهارة ركوب الخيل ألعاب ترفيهية, فيما تستمر عصر الأحد بمسابقات وألعاب وعروض ومهارات كشفية, ويقام بعد المغرب فعاليات الطهي الخلوي وحفل السمر, وتستمر الإثنين ببرنامج ترفيهي ومسيرة ترفيهية للدبابات والدراجات الهوائية ومسابقات وأناشيد إضافة إلى رسالة صامتة للأمن الفكري في المخيم بطريق العين.

ويقام بمقر ثانوية ابن النفيس بعد مغرب الإثنين مهرجان إنشادي وترفيهي لناصر الكنهل وعبدالله الحربي وماجد الضبعان بحي الورود.

ويقام فعاليات الصقارين ” قنص حي, هد الطيور, عرض الطيور, وألعاب ترفيهية بمقر المخيم الكشفي بطريق العين, فيما يقام آخر الفعاليات بنادي الحي بمتوسطة الإمام محمد بن عبدالوهاب بالدلم ببرنامج ترفيهي, الخيمة الشعبية, بطولة حماك الله ياوطن.

وأثنى العبدالجبار على جهود الزملاء في اللجان التحضيرية والعاملة واللجان التي بذلت جهودها منذ أكثر من شهرين للتحضير والاستعداد إضافة إلى الدوائر الحكومية التي بادرت وشاركت وقدمت العديد من الخدمات من أجل إنجاح هذه الفعاليات.