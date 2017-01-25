 وزير النفط الكويتي: توازن السوق بدأ فعلياً .. والأسعار بين 55 و60 دولاراً في 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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وزير النفط الكويتي: توازن السوق بدأ فعلياً .. والأسعار بين 55 و60 دولاراً في 2017

وزير النفط الكويتي: توازن السوق بدأ فعلياً .. والأسعار بين 55 و60 دولاراً في 2017
المناطق_متابعات

أوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء، إن المؤشرات تؤكد الالتزام بالخفض المتفق عليه بين أعضاء “أوبك” والمنتجين المستقلين، وإن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا.

وقال في كلمة أمام المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت: تؤكد المؤشرات التزام الدول بتعهداتها حول الخفض، مضيفا أن ذلك بدا واضحاً من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسمية تؤكد الالتزام.

وأضاف: نحن مطمئنون إلى أن التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعليا، ونتوقع بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017.

وتوقع المرزوق، بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017م.

يشار إلى أن  منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” قد اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 بالإضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

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