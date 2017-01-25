الزعاق: موجة شتوية مقبلة تشتد منتصف الأسبوع المقبل

توقع الباحث الفلكي المعروف وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تخف حدة البرودة الحالية قليلاً خلال اليومين المقبلين وغرة الأسبوع، لكنه توقّع موجة شتوية مقبلة قال إنها ستشتد في منتصف الأسبوع المقبل وتستمر كل أيام أسبوع الإجازة.

إلى ذلك، قال الزعاق إن أقل درجة حرارة سجلت في السعودية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدنت إلى واحد تحت الصفر على طريف، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 35 درجة مئوية.

وأشار إلى أنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تدنت درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على كل من القريات، عرعر، رفحاء