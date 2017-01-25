مليشيا حزب الله وأخرى شيعية إرهابية تسيطر على منطقة بئر الفواعرة في حمص

سيطر مجرمو المليشيات الشيعية الإرهابية من حزب الله وأخرى شيعية من جنسيات مختلفة على منطقة بئر الفواعرة شرق مدينة حمص في طريقهم باتجاه السيطرة على مناجم الفوسفات في عمق البادية السورية.

وذكر مصدر ميداني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن “مقاتلي حزب الله وحلفاءهم سيطروا فجر اليوم على منطقة بئر الفواعرة جنوب شرق مطار التيفور العسكري بعد دحر مسلحي داعش منها”.

وسيطر مجرمو مليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني الإرهابية يوم الجمعة الماضي على حاجز الكازية المعروف باسم مفرق القريتين جنوب شرق مدينة حمص السورية بنحو90 كم.

ويخوض مقاتلون من المليشيات الشيعية منذ نحو 15 يوما معارك عنيفة على اتجاه مناجم الفوسفات الكائنة شرق مدينة القريتين حيث أفادت مصادر سورية واسعة الاطلاع بأن المعارك تهدف إلى الوصول لمناجم الفوسفات المعروفة باسم “الشرقية وخنيفيس”.