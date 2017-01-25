 هريتك روشان: سعيد بأن زوجتي السابقة أحبت فيلمي الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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هريتك روشان: سعيد بأن زوجتي السابقة أحبت فيلمي الجديد

هريتك روشان: سعيد بأن زوجتي السابقة أحبت فيلمي الجديد
المناطق_د ب أ

قال الممثل الهندي هريتك روشان إنه شعر بسعادة كبيرة بعدما أعربت زوجته السابقة سوزان عن إعجابها بفيلمه الجديد “كابيل”.
وكانت سوزان قد صرحت مؤخرا بأنها شاهدت الفيلم ثلاث مرات، وأعربت عن سعادتها وفخرها بالفيلم وبأداء هريتك.

ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن هريتك القول “أشعر بالارتياح والسعادة ، رأي سوزان يعني العالم بالنسبة لي “.
وكان هريتك وسوزان قد انفصلا عام 2013، وقد أتما إجراءات الطلاق في تشرين ثان/نوفمبر 2014، وذلك بعد زواج دام 13 عاما.
ولدى هريتك وسوزان ولدين هما هريهان 10 أعوام وهريدان 8 أعوام.
وبسؤاله حول ما إذا كان يفكر في الزواج مجددا، قال هريتك” لا زواج لي مرة أخرى، إنني سعيد بحياتي وبالحب الموجود في حياتي “.
ويذكر أنه بدأ اليوم الأربعاء عرض أحدث أفلام هريتك ” كابيل ” في دور السينما الهندية.

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