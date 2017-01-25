 تقلص قمة إيفرست بفعل زلزال نيبال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الحربش: إشادة وزير الخارجية وسام فخر واعتزاز للمبتعثين وذويهم روضة التنهات (تتبرج) بالخضرة والجمال (لخطب ود) المتنزهين رسمياً.. العويس أهلاوي حتى عام 2022 خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية وتخريج الدفعة 91 تقلص قمة إيفرست بفعل زلزال نيبال هريتك روشان: سعيد بأن زوجتي السابقة أحبت فيلمي الجديد الزعاق: موجة شتوية مقبلة تشتد منتصف الأسبوع المقبل مليشيا حزب الله وأخرى شيعية إرهابية تسيطر على منطقة بئر الفواعرة في حمص وزير النفط الكويتي: توازن السوق بدأ فعلياً .. والأسعار بين 55 و60 دولاراً في 2017 “دودي” الصغير يحتفل وحيدا خلافا لأطفال العالم وزير التعليم يوجه بمتابعة موضوع الطالبة نوف لجنة التنمية السياحية بالنماص تفتح باب الترشح

تقلص قمة إيفرست بفعل زلزال نيبال

تقلص قمة إيفرست بفعل زلزال نيبال
المناطق_وكالات

أعلنت السلطات الهندية اعتزامها إعادة قياس ارتفاع جبل إيفرست لمعرفة ما إذا كان قد تأثر بفعل الزلزال القوي الذي ضرب نيبال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في عام 2015.
وأشارت صورا من القمر الصناعي إلى تقلص قمة إيفرست الأعلى حول العالم بفعل الزلزال، فيما يؤكد علماء انخفاض قمم الهيمالايا بواقع متر واحد بعد زلزال نيبال.

وأضافت الشبكة أنه سيتم إرسال بعثة إلى جبل إيفرست – الأعلى حول العالم- في غضون شهرين، موضحة أنها ستستغرق شهرا لتدوين ملاحظاتها و15 يوما لإجراء الحسابات المتعلقة بالقياس. يذكر أن الارتفاع المعترف به على نحو واسع عالميا لقمة إيفرست هو 8848 مترا وهو القياس الذي أجرته الهند منذ 62 عاما للجبل الذي يشكل جزءا في سلسلة الهيمالايا الواقعة على حدود الهند والصين ونيبال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>