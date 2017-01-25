تقلص قمة إيفرست بفعل زلزال نيبال

أعلنت السلطات الهندية اعتزامها إعادة قياس ارتفاع جبل إيفرست لمعرفة ما إذا كان قد تأثر بفعل الزلزال القوي الذي ضرب نيبال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في عام 2015.

وأشارت صورا من القمر الصناعي إلى تقلص قمة إيفرست الأعلى حول العالم بفعل الزلزال، فيما يؤكد علماء انخفاض قمم الهيمالايا بواقع متر واحد بعد زلزال نيبال.

وأضافت الشبكة أنه سيتم إرسال بعثة إلى جبل إيفرست – الأعلى حول العالم- في غضون شهرين، موضحة أنها ستستغرق شهرا لتدوين ملاحظاتها و15 يوما لإجراء الحسابات المتعلقة بالقياس. يذكر أن الارتفاع المعترف به على نحو واسع عالميا لقمة إيفرست هو 8848 مترا وهو القياس الذي أجرته الهند منذ 62 عاما للجبل الذي يشكل جزءا في سلسلة الهيمالايا الواقعة على حدود الهند والصين ونيبال