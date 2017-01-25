روضة التنهات (تتبرج) بالخضرة والجمال (لخطب ود) المتنزهين

اتجهت أنظار المتنزهين خلال عطلة الإجازة نحو روضة التنهات للاستماع بالمناظر الخلابة، بعد أن اكتست بغطاء أخضر نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكانت الروضة قد شهدت إقبالاً كبيراً مع بداية الإجازة من عشاق البر والباحثين عن البساط الأخضر والخزامى ورائحة النفل الفواحة والجلوس بين اشجار الطلح والسدر، فيما يتوقع تدفق الكثير من عشاق الرحلات والهواء الطلق من المتنزهين نظرا لبدء إجازة منتصف العام الدراسي