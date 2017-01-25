لجنة اكاديميات كرة القدم وشركة المشاهير بعقد شراكة لخدمة المجتمع

وقعت اللجنة التأسيسية للإتحاد السعودي لأكاديميات كرة القدم “تحت التأسيس” مساء الثلاثاء 26/ 4 /1438هـ عقد شراكة وتعاون مع شركة المشاهير الإعلامية بمحافظة الطائف ، وممثل اللجنة المدير التنفيذي الاستاذ / ثامر النفيعي كما مثل شركة المشاهير الإعلامية رئيس مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرحمن بن شباب العتيبي ، وجاء ذلك إنطلاقاً من الرؤية 2030 التي تجمع القطاعات الرياضية وبين المؤسسات الأهلية نحو خدمة المجتمع والإحساس بأهمية المسئولية الإجتماعية المشتركة بين هذه القطاعات ودورها الفعال في تنمية المجتمع.

وتحمل مذكرة التفاهم بين اللجنة وشركة المشاهير في طياتها مايهدف إلى التعاون المشترك الذي من شأنه خدمة أبناء الطائف خاصة والوطن عامة من الناحية الرياضية والاجتماعية والتطويرية.

وبعد ذلك بدأت ورشة العمل الاولى للجنة التأسيسية للإتحاد السعودي للأكاديميات بالطائف بعنوان “تكاتفنا يحقق حلمنا ” تدور حول (تطوُّر مفهوم الأكاديميات بالسعودية)،

تحدث المدير التنفيذي للجنة الاستاذ/ ثامر النفيعي في بداية الامر يجب أن نحمد الله على نعمة الأمن والآمان في ظل الله ثم قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وأمد في حياتهم لخدمة الدين والوطن وشعبهم العظيم .

كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة رئيس الإتحاد الدولي للأكاديميات لكرة القدم الكابتن إسحاق سراج على ثقته ومنحي ممثل الإتحاد الدولي بالسعودية بمدينة الطائف وعلى تنصيبي مديرا تنفيذيا للجنة التأسيسية للإتحاد السعودي للاكاديميات لكرة القدم متمنيا ان يحالفني التوفيق في حمل هذه الأمانه والإنطلاق بها نحو مستقبل مشرق

وفي سياق أتقدم بأعظم عبارات الشكر والتقدير تجاه شركة المشاهير وكافة منسوبيها على دعمها اللا مستغرب كما عهدناهم وحرصهم الشديد على خدمة الطائف وابنائها بشتى المجالات بصفة خاصة والوطن بصفة عامة

وتشرفت اليوم بتوقيع عقد اول رعاية للجنة التأسيسية للاتحاد السعودي للأكاديميات لكرة القدم مع شركة المشاهير بأن تكون المسؤولة عن اي اجتماعات او دورات او ورش عمل او محاضرات او حدث رياضي يخص الإتحاد داخل الطائف وجاء اختيارنا لشركة المشاهير لأعمالهم المميزة وتفانيهم في خدمة المجتمع

وابراز طاقات الشباب التنموية بما يحقق تطلعات الرؤية الملكية ، سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا الاتفاق اتفاق خير وبركة ورقي وتطور ونقلة نوعية في مسيرة اللجنة .

ومن هذا المنطلق اشكر فريق الطائف 2030 على التغطية الإعلامية الواسعة لأول ورشة عمل كون فريق الطائف 2030 يعد أحد أهم الفرق الإعلامية الداعمة للجنة التأسيسية للإتحاد السعودي للأكاديميات لكرة القدم

حيث أثبت هذا الفريق من خلال عدة مناسبات تميزه وتألقه وحرصه على سمعة هذه المحافظة على وجه الخصوص بمسمى ذو طابع فخم لرؤية ملكية أصبحت هدف وحلم للجميع.

وأضاف النفيعي اشكر الأكاديميات التي حضرت هذا الاجتماع وجميع رؤوساء واعضاء اللجان وبدعم الجميع وتوحيد الصف سنحقق ما يصبوا اليه رؤوساء الاكاديميات وأولياء الأمور تجاه لاعبيهم وبحول الله ستكون هذه اللجنة التأسيسية هي الحلم الذي طال انتظاره والأيام ستثبت بالأفعال .

وجدد شكره للجميع من اعلاميين ورؤوساء اكاديميات ولجان .

وختم حديثة بتوجه لكافة أبناء وبنات هذا الوطن رسالة مهمة لعلها تطرق القلوب وتحيي الآمال

” وطنكم أمانة في أعناقكم لا تدعوا للمخربين فرصة وللعابثين مدخل

دائما تأكدوا بعزة علمنا وأنه لا ينكس ، ولن نسمح بأن يدنس … وحدوا الصفوف مع قيادتنا واحمدوا الله على ما أنتم به من نعمة التي يحسدكم عليها القاصي والداني والتي لايمكن ان تمتلك بعد ان تذهب

ولا تكونوا فريسة يسهل اصطيادها من قبل المتربصين ”

ذكر رئيس اللجنة الإعلامية للإتحاد السعودي للأكاديميات تحت التأسيس ماجد محمد عسيري. معا لإعلام مبشر بالخير فيحياتنا ،هدف الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله في رؤية 2030 هو(أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذالك) مادام هذا هدف ملكنا فنحن جميعا سوف نسعى بكل ماأوتينا من قوة أن نحققه ونجعله أولى اهدافنا وراء السعي لخدمة الرياضة السعودية أو غيرها مما يعود لمصلحة وطننا ورقي مجتمعنا. واشكر الجميع على دعمة طيلة الفترة الماضية ومخلصا بالدعاء لي بالتوفيق والسداد ، اسأل الله العلي العظيم ان يجعلني عند حسن ظن الجميع

وكان من ضمن حضور ورشة العمل التي اقيمت في مقر شركة المشاهير الاستاذ / فواز عطيان المالكي مؤسس أكاديمية صدى الملاعب تشرفت بالدعوة وسعدنا في أكاديميه صدي الملاعب بمكه المكرمه أثمن جهود اللجنة التأسيسية للإتحاد السعودي للأكادميات في تطوير كرة القدم في مملكتنا الحبيبه متمنينا للجنة التأسيسية للإتحاد السعوي للأكادميات التوفيق في عملهم كما أشكر شركه مشاهير على دعمهم وأهتمامهم