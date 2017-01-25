 (59) معلما من الباحة يجرون المفاضلة التحررية للعمل في مجال الإرشاد الطلابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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(59) معلما من الباحة يجرون المفاضلة التحررية للعمل في مجال الإرشاد الطلابي

(59) معلما من الباحة يجرون المفاضلة التحررية للعمل في مجال الإرشاد الطلابي
المناطق_عبد الرحمن سفر

بلغ عدد المرشحين الذين أجروا المفاضلة التحريرية للعمل في مجال التوجيه والإرشاد  ممن انطبقت  عليهم الشروط والضوابط لدخول المفاضلة في الباحة (59 )  معلماً

وأكد  مدير تعليم الباحة سعيد مخايش على أهمية الإرشاد الطلابي في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي داخل المدرسة بما يحمله المرشدون الطلابيون من فكر تربوي متجدد يسعى إلى خلق بيئة عمل محفزة تحاكي متطلبات العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتوفير الصحة النفسية الملائمة لإداء العملية التربوية والتعليمية ،وتمنى المدير العام  لجميع المرشحين التوفيق في هذه المرحلة وما يعقبها من مراحل الترشيح المتقدمة .

من جهته  أفاد الأستاذ سعيد سعيّد  مدير إدارة التوجيه والإرشاد  بأن  الإدارة قد حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبار كما عملت على استقطاب الكفاءات القيادية المتميزة من المعلمين  للعمل في مجال التوجيه والإرشاد رغبة منها في سد الاحتياج القائم والعمل على تهيئة البيئة التعليمية الصحية الداعمة لأداء الطلاب داخل المدارس  ، مفيدا بأن العدد الكلي  للمتقدمين للمفاضلة التحريرية قد بلغ (59 )  معلماً سيجري المجتازون منهم المقابلة الشخصية  تمهيدا  لاستيفاء مسوغات الترشح كمرشدي طلاب وفق الاحتياج القائم على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة متمنياً التوفيق للجميع .

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