 بالصور حادث طريق العرضيات يجدد المعناه والاهالي يا وزارة النقل انقذونا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور حادث طريق العرضيات يجدد المعناه والاهالي يا وزارة النقل انقذونا

بالصور حادث طريق العرضيات يجدد المعناه والاهالي يا وزارة النقل انقذونا
المناطق_سعيد القرني
وقع ظهر اليوم  حادث مروري  على طريق العرضيات  بين ثلاث مركبات من نوع صالون وكابريس ودينا مما ادى الى اصابة شخصان بإصابات بليغه تم نقلهم الى مستشفى نمره العام
باشر ذلك مرور ثريبان واسعاف العرضيه الجنوبيه والدوريات الامنيه
ويجدد هذا الحادث معناة ومطالبات اهالي محافظة العرضيات منذو 45 سنه في عدم ازدواج طريق العرضيات الذي تكثر فيه الحوادث  بمعدل يومي  وخاصه في مواسم الإجازات يذكر ان طريق العرضيات اعتمدت له ميزانيه قبل نحو عامين لصيانته وإزدواجه ولكن لم ينفذ ذلك المشروع في ظل صمت وزارة النقل او تحركها حيث اكد العديد من المواطنين “للمناطق” ان طريق العرضيات بات يشكل الكثير من الخطر على حياتهم وحياة إبنائهم متسائلين اين ذهب مشروع ازدواج الطريق وكإنه لم يعتمد ضمن المشاريع التي اعلنت عنها وزارة النقل قبل نحنو عامين ولماذا تم الصمت على المشروع من قبل الجهات المسئوله عن ذلك معربين عن الافصاح وايضاح ماتم عمله من قبل الوزاره سواء في طرق الباحه او طرق مكه ويإملون من سمو امير مكه المكرمه الامير خالد الفيصل النظر الى معناتهم المستمره،

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