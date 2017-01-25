 مدير برنامج مكافحة التدخين يزور ” بر أبها “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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مدير برنامج مكافحة التدخين يزور ” بر أبها “

مدير برنامج مكافحة التدخين يزور ” بر أبها “
المناطق_أبها
استقبل أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه صباح اليوم مدير برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن عبدالله بن قرنان وذلك لبحث إمكانية عمل شراكة بين الجمعية والشؤون الصحية بعسير في مجال مكافحة التدخين والتي أصبحت آفة تستنزف صحة الإنسان والموارد البشرية والاقتصادية.
وأشار قرنان إلى أنه تم افتتاح 7 عيادات لمكافحة التدخين في منطقة عسير ، مثمنا الدعم والمساهمة التي تبذلها ” بر أبها ” في إنشاء مبنى مكافحة التدخين بأبها موضحاً بأن الجمعية تمثل الداعم الأول والرئيسي في برامج مكافحة هذه الآفة الخبيثة بالمنطقة .
يذكر بأن ” بر أبها ” تكفلت بإنشاء مبنى لمكافحة التدخين بأبها بمبلغ 462ألف ريال .

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