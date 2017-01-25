طلاب تعليم القصيم يبدأون إجازتهم بتحية جنود الحد الجنوبي

استقبل طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم إجازة منتصف العام، وحصولهم على إشعارات درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437 – 1438 هـ باستشعارهم للمواقف البطولية الصامدة لرجال الحد الجنوبي، من الجنود المرابطين، دفاعا عن الوطن ومقدساته ومقدراته، بتزيين شعارات درجاتهم بالعبارات الوطنية الداعمة والمحفزة للجنود البواسل.

فقد سطرت أقلام هؤلاء الطلاب ما تكنه صدورهم وتحتويه قلوبهم تجاه جنود الوطن الذين قدموا أنفسهم وضحوا بدمائهم من أجل أن ينعم هذا الوطن الشامخ بالأمن والأمان، من خلال كتابتهم الشخصية على كشوفات إشعار درجات الفصل الدراسي الأول، ليتم طباعة تلك العبارات الكترونيا، لتتزين تلك الكشوف بتلك العبارات الصادقة، التي جسدت روح الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن قيادة وشعبًا.

وجاءت مدرسة الجزيرة المتوسطة للبنين في مدينة بريدة كأحد نماذج هذه البادرة الوطنية الأصيلة، حيث أكد قائد المدرسة خالد الحربي بأن بداية هذه المشاركة كانت فكرة ثم تطورت، بعد أن عقد لها عدة اجتماعات مع هيئة التدريس للتشاور حول آليتها وطريقتها، حتى تم تصميم وبرمجة إشعارات الدرجات لتحتوي على تواقيع وانطباعات أبناءنا الطلاب ومشاعرهم تجاه حماة الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.

مقدمًا الشكر لوكيل المدرسة أحمد الحربي والمرشد الطلابي وبقية أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالمدرسة نظير جهودهم المبذولة حتى ظهرت هذه الفكرة كشعار يعتز به كل منتسب للمدرسة.

مدير عام تعليم القصيم عبد الله الركيان عبر عن فخره واعتزازه بتلك المشاعر النبيلة المتجذرة في مدارك الطلاب والطالبات تجاه وطنهم ومقدراته، وما يحملونه من فكر متزن وحضاري وضعهم أهلا للمسؤولية والثقة التي يتطلع إليها الوطن مستقبلا من خلالهم.

مؤكداً أن مثل تلك المبادرات تأتي استشعاراً من قبل منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالقصيم بمسؤوليتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، وهو الأمر الذي يتجسد عبر العديد من البرامج والمناشط المفعلة من قبل الطلاب والطالبات.