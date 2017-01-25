 المدني يُحذر ربات المنازل من مزج مادتي الكلور والفلاش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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المدني يُحذر ربات المنازل من مزج مادتي الكلور والفلاش

المدني يُحذر ربات المنازل من مزج مادتي الكلور والفلاش
المناطق_متابعات

حذرت إدارة التوعية الوقائية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ربات المنازل ومن في حكمهم من مزج المواد الكيميائية بعضها ببعض بغرض إزالة الرواسب الجيرية في الأماكن المختلفة كأحواض المياه المختلفة والأرضيات.
ويأتي تحذير إدارة التوعية بعد رصد بعض الممارسات الخاطئة والمتمثلة بمزج المواد الكيميائية مثل “مادة الفلاش” مع الكلور والتي تشكل خطراً على صحة الإنسان خاصة وأنها من المواد الحارقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد العتيبي بأن مزج المواد الكيميائية كمادة الفلاش مع مادة كيميائية أخرى مثل الكلور،تنتج عنه أبخرة وغازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، كما يتسبب استنشاقها بكميات كبيرة لحالات اختناق متقدمة، ويزداد الأمر سوءًا عند احتراقها.
وشدّد على أهمية قراءة الإرشادات الموضحة على عبوات المواد الكيميائية ومعرفة محتوياتها وتاريخ انتاجها وانتهاءها والإلمام التام بطرق استخدامها وتداولها وحفظها, وكذلك طرق التعامل معها في حالات الطوارئ مع تهوية المكان قبل استخدامها, متمنياً السلامة للجميع.
يُذكر أن حرائق المواد الكيميائية هي من أشد الحرائق خطورة حيث أن ضررها لايقتصر على اشتعالها فحسب، بل يمتد لتهديد صحة الإنسان مما يصعب أحيانا علاج آثارها طبيًا.

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