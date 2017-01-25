صحة تبوك تبحث 44 محوراً تهتم بصحة وسلامة المريض في مستشفياتها

رأس مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح ( اليوم ) الثلاثاء اجتماع مدراء مستشفيات منطقة تبوك ، بقاعة التدريب والمؤتمرات بمستشفى الملك خالد وذلك بحضور مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور هيازع بن محمد الشهري و مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين ومدراء الجودة ومؤشرات الأداء.

وشدد مدير عام الشؤون الصحية خلال الاجتماع على أهمية رفع مستوى برامج الجودة داخل المستشفيات ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دقيق مما يساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين والعمل على حل المشاكل و معوقات التي تواجه العمل وضرورة التقييم المستمر للمعايير ومؤشرات الأداء في المستشفيات , كما أكد على اهمية دور اقسام حقوق وعلاقات المرضى واهتمامها بشكاوى المرضى وملاحظاتهم , وأشار الدكتور الغامدي الى ضرورة التدريب المستمر للكوادر الطبية والفنية والادارية في المستشفيات .

من جهته استعرض مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور هيازع بن محمد الشهري 44 محوراً تهتم بحياة وسلامة المريض والخدمة الصحية المقدمة له كذلك سياسات واجراءات العمل في اقسام المستشفيات كما تطرق الى عوامل الخطورة الطبية والغير طبية التي قد تواجه المستشفيات ومحاولة التقليل من حدوثها بوضع الخطط الوقائية لتفاديها .

بعد ذلك تحدث مدير ادارة الأسرة بمستشفى الملك خالد الدكتور ياسر دياب حول تفعيل البرنامج في إدارة وتشغيل الأسرَّة بكفاءة وفعالية؛ لتخفيض مدد الإقامة وزيادة دوران السرير لتوفير الأسرَّة للمرضى في الحالات الطارئة والروتينية .

واستعرض المشرف على جراحة اليوم الواحد بالمنطقة الدكتور محمد عبدالفتاح ابرز مؤشرات أداء وإنتاجية الجراحين وجدولة عمليات جراحة اليوم الواحد.واهمية التوسع في عمل قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفيات المنطقة وسبل تطويرها . كما استعرض الدكتور رسلان مدير ادارة مكافحة العدوى مؤشرات اداء المستشفيات والجهود المبذولة في الارتقاء بتطبيق مبادئ وسياسات المنع والتحكم بالعدوى ضمن إطار المعايير القياسية والدراسات العلمية والأنظمة العالمية .

وفي ختام اللقاء استعرض المدير الطبي في كل مستشفى مشاريع التحسين والأداء في أحد اقسام المستشفى والخطوات التي تم اتخاذها .