 بالصور.. اللمسات الاخيرة لشاطئ الابداع بالحريضة وافتتاحه غداً الخميس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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بالصور.. اللمسات الاخيرة لشاطئ الابداع بالحريضة وافتتاحه غداً الخميس

بالصور.. اللمسات الاخيرة لشاطئ الابداع بالحريضة وافتتاحه غداً الخميس
المناطق_عسير

تواصل اللجنة المنظمة لمهرجان شاطئ الإبداع بالحريضة جهودها لاستكمال التجهيزات والترتيبات استعدادا لانطلاق المهرجان يوم غد الخميس .

وقال مدير المهرجان الأستاذ إبراهيم المخلوطي إن اللجنة المنظمة أكملت الاستعداد لتنظيم المهرجان وقد كونت عشر لجان لهذا الغرض والعمل متواصل ليل نهار ولله الحمد وقد تم إنجاز قدر كبير من العمل فمن الانجازات ما انتهت تماما والقليل منها على وشك الانتهاء من تهيئة الموقع وتسوية المقر بدعم من بلديةالساحل كما تم بناء مسرح دائم في الموقع. وتم الانتهاء بشكل كامل للفعاليات كذلك تم تجهيز موقع مميز وكبير لعرض صور المرابطين والشهداء الحد الجنوبي وموقع الحرفيين وكذلك خيمة للأسر المنتجة كما تم تهيئة مسرح الطفل و الالعاب الترفيهية والجلسات الشاطئية وخيمة كشفية والفنون الشعبية وإقامة الدورات التدريبية وقد تم الانتهاء من جميع أعمال المهرجان استعدادا للافتتــاح.

كما شكر الإخوة المتعاونين والداعمين للمهرجان وعلى رأسهم رئيس مركز الحريضة الأستاذ عبدالله بن عائض علي ورئيس بلدية الساحل الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان ورجال الأعمال والشكر للزملاء في اللجنة الإعلامية فهم النجاح الحقيقي للمهرجان ونعدكم بأن يكون مهرجان شاطئ الإبداع علامة فارقة وسترون الجديد في الايام القادمة.

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