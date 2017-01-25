 فيما أكد أن الصدقة سبب لنزول الغيث.. مفتي القصيم يحث على “الصدقة” قبل الخروج لصلاة “الاستسقاء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة السياحة تنظم زيارة ميدانية لقيادات المجتمع المحلي بتبوك إلى موقع (عينونة) الأثري برنامج إدارة الطاقة للهيئة الملكية بالجبيل يحقق انخفاض مقداره 17% مجلس اعمال الخفجي يبحث تحديات قطاع الاعمال مع بلدية المحافظة تنظيم سباق القدرة والتحمل بمنطقة الباحة فيما أكد أن الصدقة سبب لنزول الغيث.. مفتي القصيم يحث على “الصدقة” قبل الخروج لصلاة “الاستسقاء” بعد صدور قرار تقاعده اقام لهم احتفال ووزع عليهم الهدايا وكيل المعهد العلمي في الأفلاج يكرّم زملائه في نهاية عمله الحكومي المطيري رئيسا للجنة الاستقدام بغرفة الشرقية والمقري نائبا بالصور.. اللمسات الاخيرة لشاطئ الابداع بالحريضة وافتتاحه غداً الخميس المدني يُحذر ربات المنازل من مزج مادتي الكلور والفلاش صحة تبوك تبحث 44 محوراً تهتم بصحة وسلامة المريض في مستشفياتها المالكي عضوا في الجمعية السعودية للرعاية الصحية التطوعية إطلاق برنامج تكافل لرعاية اسر المشاعل بمركز الأميره جواهر لمشاعل الخير

فيما أكد أن الصدقة سبب لنزول الغيث.. مفتي القصيم يحث على “الصدقة” قبل الخروج لصلاة “الاستسقاء”

فيما أكد أن الصدقة سبب لنزول الغيث.. مفتي القصيم يحث على “الصدقة” قبل الخروج لصلاة “الاستسقاء”
المناطق_القصيم
أوضح المشرف على فرع الرئاسة العامة للإفتاء بالقصيم عضو هيئة الإفتاء الأستاذ الدكتور خالد المصلح، أن الإستسقاء ضراعة إلى الله عز وجل ، ودعاء بأن يغيث البلاد والعباد، وقد ثبت أنها سنة نبوية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده، وجرى عليها عمل أهل الإسلام.
وبين أن لصلاة الإستسقاء آداباً وأحكاما يجدر بالمسلمين أن يأخذوا بها ليعظم أجرهم ويجيب الله دعواتهم ، ومن أدابها أن يقدم المسلمون بين يدي صلاة الاستسقاء ودعائه صدقة يرجون بها من الله عز وجل الأجر والإثابة والعطاء والإجابة. ، فإن الصدقة إحسان، والإحسان جزاؤه الإحسان، كما قال تعالى “هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.
وأشار إلى أن الغيث ونزول الأمطار رحمه من الله عز وجل، كما قال تعالى “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”. والصدقة رحمة بأهل الحاجات والراحمون يرحمهم الرحمن ولذلك فإن الصدقات سبب لنزول الغيث والرحمات ، ولهذا ذهب جماهير العلماء على إختلاف المذاهب إلى مشروعية أن يأمر الإمام الناس بالصدقة قبل خروجهم إلى صلاة الاستسقاء ، فإن بذل الصدقات بين يدي الدعوات موجب للإجابة والعطاء والهبات.
وقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بإقامة صلاة الاستسقاء عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدٍ (الخميس). فبهذه المناسبة أوصي إلى الحرص على إقامة صلاة  الاستسقاء مع المسلمين كما أوصي الجميع من الرجال والنساء بكثرة الاستغفار والمبادرة إلى أداء الحقوق وإخراج الزكاة والإكثار من الصدقة وسائر أوجه الإحسان ولو بالشيء اليسير كلً حسب طاقته ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا النار ولو بشق تمرة”.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغيثنا بفضله وأن يعمنا برحمته وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء وشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>