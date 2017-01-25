بعد صدور قرار تقاعده اقام لهم احتفال ووزع عليهم الهدايا وكيل المعهد العلمي في الأفلاج يكرّم زملائه في نهاية عمله الحكومي

ودّع وكيل المعهد العلمي في محافظة الأفلاج مرضي الحبشان يوم أمس الثلاثاء زملائه من معلمين وإداريين ومستخدمين بحفل كرّم فيه كافة منسوبي المعهد الذين عمل معهم 22 عاما.

وتخلل الحفل الذي اقامه وكيل المعهد مرضي الحبشان لزملائه بعد صدور قرار تقاعده كلمةٍ شَكر فيها الجميع على الوقوف معه طيلة عمله بالمعهد، مثمناً في الوقت نفسه ما يحظى به التعليم في بلادنا المباركة من دعم لا محدود لنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، مهيباً لجميع زملائه المعلمين على مواصلة الجد والاجتهاد والحرص على تخريج أجيال يعتمد الوطن على سواعدهم لتحقيق رؤية الوطن 2030 وضرورة تحصين أفكار النشء من أصحاب الفكر الهدام وتعزيز روح الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة .

يذكر أن مرضي الحبشان عمل رئيس للمجلس البلدي في محافظة الأفلاج في نسختيه السابقتين وقدم الكثير من الأعمال التطويرية والتنموية للمحافظة ويعمل حالياً رئيس لمجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة