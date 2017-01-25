 تنظيم سباق القدرة والتحمل بمنطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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تنظيم سباق القدرة والتحمل بمنطقة الباحة

تنظيم سباق القدرة والتحمل بمنطقة الباحة
المناطق_عبد الرحمن سفر
تعتزم رابطة ملاك الخيل بالباحة على إقامة وتنظيم سباق القدرة والتحمل بمنطقة الباحة بمحافظة المخواة – ناوان ويعتبر هذا السباق الأول في تاريخ المنطقة والمنظم لانعقاده في اجازة الربيع القادمة للطلاب ليستفيدوا من هذه الرياضة العريقة والغالية على قلوب عشاقها ومحبيها وستستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام يتخللها ضيافة للفرسان والحضور في الثلاث الايام، واليوم الثاني ستعقد دورة تدريبية تعريفية لرياضة القدرة والتحمل يقدمها المدرب والفارس علي بن يحيى الزهراني رئيس لجنة القدرة والتحمل بالإتحاد السعودي للفروسية، واليوم الثالث سيكون السباق على مسافة قدرها 20 كيلو وبداية الانطلاق بعد صلاة العصر مباشر بمشيئة الله وسيشارك به فرسان من داخل منطقة الباحة وخارجها بحسب بيانات التسجيل. وفي نهاية السباق سيقام حفل تتويج الفائزين وتكريم أعضاء الهيكل الاداري السابق للرابطة لعام الأول ١٤٣٧هـ وتقديم دروع للرعاة والداعمين والمشاركين بتنظيم السباق.
و تؤكد رابطة ملاك الخيل بالباحة حرصها الدائم لدعم هذه الرياضة لخدمة أبناء وسكان المنطقة ومحبيها وإعداد فرسان جدد وذلك من أهم أهدافها.

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