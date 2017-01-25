مجلس اعمال الخفجي يبحث تحديات قطاع الاعمال مع بلدية المحافظة

بحث مجلس الاعمال بفرع غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي مع بلدية المحافظة اهمية التكامل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الطرفين ويعود بالاستثمار والنفع للمحافظة بشكل عام.

وقال رئيس المجلس محمد بن سليمان البلوي بان بلدية الخفجي دائما ما تقدم المبادرات لخدمة المحافظة في جميع المجالات، كما انها تنسق وتتعاون مع الجميع لمناقشة الافكار وازالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بجميع تخصصاته.

واوضح البلوي خلال اجتماع جمع المجلس مع رئيس البلدية الثلاثاء، بان الاعضاء طرحوا العديد من الافكار التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في المنشأة والتي يسهل تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث تحدث الحضور عن اهمية طرح الاراضي المميزة الواقعة داخل الخفجي وعلى كورنيش المحافظة للاستثمار، والخدمات في المنطقة الصناعية من سفلتة وانارة ونظافة المدينة، بالاضافة الى تخصيص مساحة من الاراضي خاصة باليات قطاع النقل البري.

من جهته اكد رئيس البلدية على الدور الايجابي الذي يقدمه فرغ غرفة الشرقية بالخفجي خصوصا ما يتعلق بقطاع الاعمال مشددا على التكاملية بين البلدية ومجلس الاعمال في خدمة المحافظة.

واشار السبيعي الى ان جميع النقاط التي ناقشها الاجتماع ستكون محل اهتمام جهاز البلدية فيما يكون ضمن نطاقه وصلاحيته لافتا الى انه سيتم الرفع الى امانة الدمام بجميع النقاط الى امانة الدمام.

ووعد السبيعي بعمل دراسة لتهيأة المدينة الصناعية من حيث انارة الشوارع الرئيسية واعادة الرصف وازالة المخلفات بإزالة جميع المخلفات، مؤكدا بان البلدية لا تتأخر عن أي موضوع حيوي يخدم الجميع ويساهم في تطوير الية العمل لجميع القطاعات.

كما اتفق الحضور على عقد اجتماع نصف سنوي بهدف التنسيق بين المجلس والبلدية، بالإضافة الى الاجتماعات التنسيقية الطارئة.