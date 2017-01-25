برنامج إدارة الطاقة للهيئة الملكية بالجبيل يحقق انخفاض مقداره 17%

حقق برنامج الهيئة الملكية بالجبيل لإدارة الطاقة انخفاضاً كبيراً في النسبة المتوقعة لاستهلاك مدينة الجبيل الصناعية للطاقة الكهربائية بواقع 17%.

وكان صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قد استعرض نتائج البرنامج في مدينة الجبيل الصناعية يوم الأحد 24/04/1438هـ الموافق 22/01/2017 م حيث يقدر الوفر بحوالي 18 مليون ريال سعودي ويعادل حسب الإحصاءات العالمية 117 الف برميل نفط موازي ويقلل من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بأكثر من 34 مليون كيلوجرام ( كجم) .

ويأتي هذا الانخفاض من إجمالي المتوقع استهلاكه من الطاقة الكهربائية في المدينة نتيجة التوسع في المرافق إضافة إلى زيادة الطلب والاستهلاك لمختلف المرافق مثل المدارس والكليات والجوامع وإنارة الطرق والميادين والتي كانت من أهم الدوافع لإنشاء برنامج لإدارة وترشيد الطاقة يضمن رفع الكفاءة والاستدامة وتقنين الاستهلاك.

وقد أثنى سموه على جهود فريق إدارة الطاقة الذي حقق النتائج المستهدفة للعام 2016 وما تحقق من متابعة من الرئيس التنفيذي بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي ومدير عام قطاع التشغيل والصيانة المهندس سلطان بن الحميدي الخريصي التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.