 الجيش اليمني يصد هجوما للميليشيات شرق صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يصد هجوما للميليشيات شرق صنعاء

الجيش اليمني يصد هجوما للميليشيات شرق صنعاء
المناطق _اليمن

تمكنت قوات الجيش اليمني ،اليوم، من صد هجوم شنته ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح على مديرية “نهم”، شرق صنعاء.

وذكر مصدر عسكري يمني ، أن ميليشيات الحوثي وصالح استهدفت مواقع قوات الجيش اليمني في “جبل دوه” الاستراتيجي في محاولة لاستعادة السيطرة عليه، وأن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مشيرا إلى أن قوات الجيش أجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

وأكد المصدر أن طيران”التحالف العربي” شن سلسلة غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة “نقيل ضبوعة” والمواقع المحيطة بها، كما استهدف تعزيزات للمليشيات كانت في طريقها إلى جبهات القتال.

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