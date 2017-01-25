 لجنة الانضباط تغرم نادي الطائي ولاعب الأهلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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لجنة الانضباط تغرم نادي الطائي ولاعب الأهلي

لجنة الانضباط تغرم نادي الطائي ولاعب الأهلي
المناطق _الرياض

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الطائي (100,000) ريال بسبب تلفظ جماهيره بكلمات نابية تجاه لاعبي فريق النادي المنافس ، في المباراة الماضية مع الاتحاد على ملعب استاد الأمير مساعد بن عبدالعزيز في حائل ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، وفقاً لتقرير مراقب المباراة .
ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
كما غرمت اللجنة لاعب فريق الأهلي إسلام حسين سراج (10،000) ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، بسبب دخوله إلى مضمار الملعب في مباراة الأهلي الماضية مع الشعلة ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، ومن ثم توجه إلى منطقة المكس زون وغرفة اللاعبين ، رغم أن أسمه لم يكن مسجلاً في القائمة الرسمية للجهازين الفني والإداري لفريق النادي .
ويعد القرار غير قابل للاستئناف .

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