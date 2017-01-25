 الحكومة اليمنية تشيد بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الملك سلمان يدشن الطائرة المقاتلة F-15 SA هندسي يؤكد : ايجاد هيئة رقابية على مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها الأمير سعود بن نايف يدشن عرس الأحساء “ويا التمر أحلى 2017 “ طلعة بر تجهز الاتفاق لمواجهة الهلال ولجنة الاحتراف تعتمد مشاركة كاليخون شركة فرنسية تبتكر “عصا إلكترونية” للإبلاغ عن سقوط المُسنين الحكومة اليمنية تشيد بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المخا الإرهاب المعلوماتي لا يختلف عن المسلح مدني حفر الباطن يستخرج لكزس من حفرة صرف صحي البشير : العلاقات السعودية السودانية “في أفضل حالاتها” شاهد .. ناب الفيل المنقرض يصل المساحة الجيولوجية فرنسا تحقق في تقرير عن عمل وهمي لزوجة فيون 90 ضحية لانتحاريي حرازات جدة

الحكومة اليمنية تشيد بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المخا

الحكومة اليمنية تشيد بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المخا
المناطق _عدن

أشادت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة احمد عبيد بن دغر بالانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بطيران التحالف العربي في مدينة وميناء المخا.
ورفع مجلس الوزراء اليمني تهانيه إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وكافة أبناء الشعب اليمني الذي يمضي بعزيمة وثبات نحو بناء الدولة الاتحادية التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة والتنمية.
وقال رئيس الوزراء : إننا نفخر بالانتصارات العسكرية التي تحققت في مدينة وميناء المخا، الأمر الذي مكن الشرعية من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>