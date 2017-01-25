 شركة فرنسية تبتكر “عصا إلكترونية” للإبلاغ عن سقوط المُسنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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شركة فرنسية تبتكر “عصا إلكترونية” للإبلاغ عن سقوط المُسنين

شركة فرنسية تبتكر “عصا إلكترونية” للإبلاغ عن سقوط المُسنين
المناطق _وكالات

ابتكرت شركة فرنسية، عصا إلكترونية مُزوَّدة بأجهزة استشعار للحركة، مع جيروسكوب مدمج؛ لتتبع حركات كبار السن، ومن يعانون مشكلات في التنقل.

وتحمل العصا اسم “Smartcane”، ومزوَّدة بنظام للإنذار يعمل تلقائياً في حالة السقوط أو الطوارئ، حيثُ تُرسل تنبيهاً إلى الأقارب لتقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وتعمل العصا عبر برامج ذكية لمعالجة البيانات؛ من أجل فهم عادات وتحركات المستخدمين لتوقع تأثيرها على حالتهم الصحية، ورصد التغيُّر في معدلات النشاط والجهد، ويمكن إرسال تلك البيانات إلى تطبيق مرتبط بالعصا على الهواتف الذكية.

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