شركة فرنسية تبتكر “عصا إلكترونية” للإبلاغ عن سقوط المُسنين

ابتكرت شركة فرنسية، عصا إلكترونية مُزوَّدة بأجهزة استشعار للحركة، مع جيروسكوب مدمج؛ لتتبع حركات كبار السن، ومن يعانون مشكلات في التنقل.

وتحمل العصا اسم “Smartcane”، ومزوَّدة بنظام للإنذار يعمل تلقائياً في حالة السقوط أو الطوارئ، حيثُ تُرسل تنبيهاً إلى الأقارب لتقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وتعمل العصا عبر برامج ذكية لمعالجة البيانات؛ من أجل فهم عادات وتحركات المستخدمين لتوقع تأثيرها على حالتهم الصحية، ورصد التغيُّر في معدلات النشاط والجهد، ويمكن إرسال تلك البيانات إلى تطبيق مرتبط بالعصا على الهواتف الذكية.