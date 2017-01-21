 طلعة بر تجهز الاتفاق لمواجهة الهلال ولجنة الاحتراف تعتمد مشاركة كاليخون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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طلعة بر تجهز الاتفاق لمواجهة الهلال ولجنة الاحتراف تعتمد مشاركة كاليخون

طلعة بر تجهز الاتفاق لمواجهة الهلال ولجنة الاحتراف تعتمد مشاركة كاليخون
المناطق - سطام الفروان
تسلم نادي الاتفاق من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي اعتماد تسجيل لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد البوليفي حيث كان يلعب مع ناديه السابق بوليفار البوليفي، وبذلك أصبح قادراً على مشاركة فريقه في مباراته المقبلة أمام الهلال يوم السبت المقبل في اللقاء الذي سيجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من (دوري جميل) للمحترفين.
من جهة ثانية أدى الفريق تدريباته صباح اليوم (الأربعاء) في الصالة المغطاة بالنادي حيث تركزت التدريبات على النواحي اللياقية والبدنية، وسيواصل الفريق تدريباته الصباحية يوم غدٍ حيث سيسبق التدريب تناول الإفطار في النادي فيما سيعقبه تناول وجبة الغداء.
وكان لاعبو الفريق وجهازاه الإداري والفني والعاملون فيه قد توجهوا بعد التدريب لمخيم بري، تلبية لدعوة قائد الفريق حسن كادش الذي أقام مأدبة غداء احتفاء باللاعبين المنضمين للفريق في الفترة الشتوية ولكسر الروتين اليومي قبل مباراتهم المنتظرة أمام الهلال.

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