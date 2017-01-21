الأمير سعود بن نايف يدشن عرس الأحساء “ويا التمر أحلى 2017 “

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – أمير المنطقة الشرقية –ظهر أمس الأربعاء 27 ربيع الثاني 1438 هـ مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة ( ويُا التمر أحلى 2017 ) في نسخته الرابعة ,والذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء والذي يستمر لمدة 20 يوماً بمقر مركز الأحساء للمعارض ، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود – محافظ الأحساء ،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزبز

وفور وصول سموه استقبل بالاهازيج الشعبية ، ليقوم على الفور بتغريدة عبر حساب تويتر التابع أمانة الاحساء ونصت “واحة نخيل، ينابيع مياه، أرض خضراء، صدق إنسان، براءة أطفال، تلك هي الاحساء #انا_احب_الاحساء ” وخلال التدشين قدم الطفل عبدالعزيز الزلفاوي قصيدة ترحيبية بهذه المناسبة، بعدها قام سموه بجولة على اركان تجار التمور وشاهد العديد من الأصناف التي تمت صناعتها من قبل المصانع المشاركة.

كما قام سموه بزيارة ركن سوق القيصرية والذي يحوي على 35حرفة يدوية والذي يأتي تعزيزا لدخول الأحساء ضمن شبكة مدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية كأول مدينه خليجية وثاني مدينة عربية ، ثم شاهد سموه والحضور أوبريت “تمرك حلو يالحسا “بقيادة الفنان الشعبي مطلق دخيل ، ثم شاهد سموه في مسرح المهرجان أوبريت ( حسا حسا )

عقب ذلك زار معرض عبير الاحساء للفنون التشكيلية والذي يشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات التشكيليين من داخل المملكة وخارجها، من خلال عرض أحدث إنتاجهم، والذي ينظمه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وترعاه حرم سمو أمير المنطقة الشرقية ورئيسة المجلس الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود. أثر ذلك وقع سموه على لوحة الملك سلمان المشاركة في المعرض ،بعدها شاهد سموه عرض من كلمات وتنسيق الحان وترتيب نوير صالح الزلفاوي بمشاركة 8 من الأطفال .

وأكد أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم : أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية للمهرجان لتؤكد على دعم سموه الكريم للمنتج الوطني ، وفق الرؤى الاستراتيجية للمهرجان بأن تكون الأحساء موطن للتمور عبر آليات عمل مرحلية في تحويل التمور من منتجٍ زراعي شعبي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري وسياحي كبير ومميز يسجل باسم الاحساء ، مضيفاً : كما ان لمتابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اثرٌ بالغ في تحقيق التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالاحساء ، وصولاً الى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور ، لافتاً الى ان المهرجان يهدف إلى إبراز منتوج التمور بالاحساء على المستويين الاقليمي والعالمي، وتوسيع النطاق التسويقي لها ، وجذب القوة الشرائية تجاهها وتنظيم آليات البيع ، وتشجيع المنتجات الوطنية لتكون ذات جودة عالية على مستوى السوق العالمية ، وتعريف المجتمع المحلي والدولي بأهمية النخيل وثماره وفوائده الصحية ، إضافةً إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي مهم، وربط المتسوقين والمستثمرين بمجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الاحساء للتمور ، موضحا ان المهرجان بتعدد اركانه والمصانع الوطنية المشاركة ، بالإضافة الى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له ، من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور ، كماانه سيُثري القطاع السياحي بالاحساء ، عبر العديد من الفعاليات من ابرزها ( معرض للفنون التشكيلية ، مسرح الطفل ، عروض الحرف اليدوية والفنون الشعبية ، ركن الطهي والتذوق ) وغيرها من البرامج الأخرى والتي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية هادفة في تعميق وتأصيل تمور الاحساء .