 هندسي يؤكد : ايجاد هيئة رقابية على مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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هندسي يؤكد : ايجاد هيئة رقابية على مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها

هندسي يؤكد : ايجاد هيئة رقابية على مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها
المناطق _منال الدوسري

اكد عميد كلية الهندسة في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عثمان بن صبحي الشمراني على اهمية ايجاد او استحداث هيئة رقابية من أكاديميين ومختصين لمراقبة مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها في الاداء بالمملكة مشيرا الى عدة معايير تحكم ذلك الأداء الذي يفترض أن يرتكز على عدة عوامل، منها جودة الأداء والمنتجات، ولكن الواقع أننا لا نزال نرتكز في إرساء المشاريع على نظرية الأرخص وهو ما ينعكس على جودة المشروع، ناهيك عن مشكلة مقاول الباطن مستدلا الى وجود أبحاث بالجامعة تهدف لمساندة الوزارات لمن تسند لهم المهمة .

واضاف د. الشمراني الى أن هندسة النقل والمرور ذات أهمية كبيرة ، فالتقدم والتطور يفترض أن يبدأ من البنية التحتية، وعلى هذا الأساس تم في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل استحداث قسم متخصص في هندسة النقل والمرور، يخرج أول دفعاته على مستوى المملكة في هذا العام ولدينا ثقة في كفاءة هذه الكوادر لتصنع الفرق، والحديث سيطول عن موضوع المواصفات والمقاييس، وهل تواكب احتياجات المنطقة وطبيعتها ودرجات الحرارة أم لا، مثال ذلك طريق أبو حدريه – الخفجي، الذي يزيد عمره عن 30 عاما، ورغم ذلك لا يزال بذات الجودة والمتانة، بالمقابل حين بني جانبه طريق آخر تهالك بعد فترة وجيزة وهذا الأمر راجع للمواصفات والتنفيذ والإشراف والاختبارات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، أيضا السيارات الثقيلة التي أثرت سلبا على الطريق وأعادت تشكيله وأدى إلى تحوله إلى طريق خطر ومخيف خاصة في الليل وتلفيات وحوادث وخسائر في المال والأرواح.

واضاف انه يجب تشكيل لجان إشرافيه تتضمن مجموعة من الأكاديميين، وأن يكون هناك (كود) سعودي خاص، فنحن لم نبدأ من الصفر ولسنا أقل من غيرنا، فالمقارنة بتجارب دول العالم الحديث يجب الاستفادة منها لتوفير الكثير من التكاليف والخسائر في الحاضر وبالمستقبل .

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