 الملك سلمان يدشن الطائرة المقاتلة F-15 SA | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

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الملك سلمان يدشن الطائرة المقاتلة F-15 SA

الملك سلمان يدشن الطائرة المقاتلة F-15 SA
المناطق _الرياض

دشن اليوم، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منظومة الطائرات المقاتلة ” F-15 SA ” ، وذلك بعد تخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية الملك فيصل الجوية، ورعايته حفلا بتأسيس 50 عاما على تأسيس الكلية.

ويعتبر انضمام المقاتلة ” F.15-SA ” التي يطلق عليها ” النسر الجارح ” إضافة نوعية للقوات الجوية الملكية ، حيث تمنحها تفوقاً نوعياً في القدرات القتالية على مستوى الشرق الأوسط.

وتعتبر مقاتلة ” F.15-SA ” النموذج الأحدث ضمن مقاتلات F.15، وتمتلك الطائرة الجديدة محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة، غير موجودتين في النماذج السابقة، وذلك بهدف تعزيز الحمولة التسليحية للطائرة وقدراتها الفتاكة والتي تشمل رادارات بالغة التطور، تمكنها من القيام بجميع المهام.

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