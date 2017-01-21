 تعليم الطائف يشارك في لقاء الأساليب الإشرافية على مستوى الوزارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف يشارك في لقاء الأساليب الإشرافية على مستوى الوزارة

تعليم الطائف يشارك في لقاء الأساليب الإشرافية على مستوى الوزارة
المناطق _عادل الزهراني

شاركت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بورقة عمل في لقاء الأساليب الإشرافية ” الإيجابيات والتحديات وفرص التحسين ” بين مشرفات العموم بالإدارة العامة للإشراف التربوي والمشرفات التربويات ” قيادة مدرسية ، وفني ” في الإدارات التعليمية والذي دشنته مديرة عام الإشراف التربوي بجهاز الوزارة الاستاذة نهاية الخنين عبر برنامج التواصل ” لقاء”.
وقدمت رئيسة قسم العلوم بالطائف  أ. ريم الزرقي ورقة عمل بعنوان ” أثر الممارسات الإشرافية على تجويد أداء المعلمات من خلال تفعيل مجتمعات التعلم المهنية ” تناولت الورقة ثلاثة محاور أساسية وهي ” مجتمعات التعلم المهنية ، وأوعية النمو المهني لمجتمعات التعلم المهنية ، وعرض تجربة المشرفات التربويات في قسم العلوم الطبيعية لتجويد أداء المعلمات من خلال تفعيل مجتمعات التعلم المهنية ، يليها قدمت الزرقي اقتراحًا بإعادة النظر في التشكيلات الإشرافية للمشرفات الفنيات وفق عبء العمل المكلفة به المشرفة ، لتختتم ورقتها بعدد من التوصيات تمحورت في  أن يكون المحور الرئيس الذي تدور حوله أساليب الإشراف في المشكلات التي تواجه المعلمين والإسهام في حلها ولا يكون بحد أدنى في معيار منظومة قيادة الأداء الإشرافي ، كذلك التخطيط للأسلوب الإشرافي وتقويمه بالتعاون بين المعلمين والمشرفين ، وتقويم أدوات معينة لتطبيق الأساليب الإشرافية المهنية .
وكانت الخنين رحبت في مستهل كلمتها بالجميع , مشيرة إلى موضوع اللقاء  وأهمية الأساليب الإشرافية في تحسين عملتي التعليم والتعلم ، وقالت إن عملية الإشراف تتطلب إعادة النظر في الأساليب الإشرافية لتواكب أحدث الأساليب التي تسعى إلى نقل العملية التعليمية من الأساليب التقليدية إلى أساليب تقنية وإلكترونية متطورة ، مؤكدة على أهمية تجويد الممارسات الإشرافية وفق مايتلاءم مع معايير الإشراف ، ومايتطلبه من تهيئة الميدان إلى التغيير , واعتبار المدرسة وحدة التطوير الحقيقية .
وقد تناول اللقاء عددًا من أوراق العمل والمحاور التي تمركزت حول أهمية الأساليب الإشرافية من المشرفة التربوية وقادة المدارس وأثرها في تجويد أداء المعلم ، و دور القيادات المدرسية في تفعيل الأساليب الإشرافية البديلة وفق منظومة الأداء الإشرافي ، كذلك الأساليب الإشرافية الفعالة ” الإشراف العلاجي العيادي” لرفع مستوى الفئة الأولى بالرعاية ” من معلمات وقائدات مدارس ”  , كما ناقش اللقاء دور الإشراف المعتمد على الأداء, والإشراف الإلكتروني والسحابي , وختم بالإشراف عن بعد بين الأهمية والممارسة .
حضر اللقاء من إدارة تعليم الطائف مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات أ. مها الزايدي , ومديرة إدارة الإشراف التربوي  أ. هند الزرقي , كما حضره أخصائيات التقويم والمشرفات التربويات بالمكاتب الداخلية والخارجية

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